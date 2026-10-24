Ligue 1 : le RC Lens d’un grand Thauvin renverse le Paris FC dans une fin de match de folie

Le RC Lens recevait le Paris FC ce samedi soir au stade Bollaert-Delelis, pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Les Sang et Or, neuvièmes avec 10 points, avaient l’occasion de se rapprocher du haut de tableau après deux victoires consécutives en championnat. Mais le défi s’annonçait relevé face à un promu parisien en pleine confiance, installé à la troisième place avec 14 unités et quatre succès sur ses six dernières sorties. Liam Rosenior pouvait même rêver de prendre provisoirement la tête du championnat en cas de victoire. Yannick Cahuzac avait aligné un 3-4-2-1 avec Franjo Ivanović en pointe, soutenu par Florian Thauvin et Florian Sotoca. En face, le Paris FC se présentait en 4-2-3-1 avec Obed Nkambadio titulaire dans les buts en l’absence surprise de Kevin Trapp. La rencontre était arbitrée par Mathieu Vernice, sous une pluie battante et un vent puissant à Bollaert.

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Les Lensois prenaient rapidement le contrôle du ballon et installaient leur jeu dans le camp parisien. Florian Thauvin, qui disputait son 300e match en Ligue 1, multipliait les initiatives pour déstabiliser le bloc adverse. Franjo Ivanović manquait une première frappe, avant que Florian Sotoca ne sollicite Nkambadio d’une tête cadrée à la 27e minute. Le gardien parisien, qui disputait son premier match de la saison, répondait présent et repoussait également un coup franc puissant de Thauvin. Malgré leur domination et une possession qui atteignait 62 %, les Artésiens peinaient à concrétiser leurs occasions. Une longue interruption liée à une possible main de Diego Coppola dans la surface faisait ensuite monter la tension. Après consultation des images, Mathieu Vernice décidait de ne pas accorder de penalty aux locaux. Lens continuait de pousser, mais le Paris FC résistait avec solidarité, en s’appuyant sur les interventions de son gardien et une défense bien regroupée.

Le sauveur s’appelle Thauvin

Alors que les Sang et Or semblaient enfin proches de trouver la faille, les visiteurs frappaient juste avant la pause. Sur une récupération rapide, Lassine Sinayoko servait Luca Koleosho, qui retrouvait le ballon avant de croiser une frappe du droit à ras de terre. Le Paris FC ouvrait le score à la 45e minute et prenait l’avantage contre le cours du jeu. Les Parisiens rentraient aux vestiaires avec un but d’avance, malgré une première période largement dominée par les Lensois. Au retour des vestiaires, Liam Rosenior réorganisait son équipe avec l’entrée d’Emmanuel Mbemba, tandis que Lens reprenait sa marche en avant. Le match basculait toutefois dans un premier temps sur une décision arbitrale. À la 49e minute, Jean-Clair Todibo était expulsé pour une intervention sur Sinayoko, avant que la VAR ne conduise à l’annulation du carton rouge en raison d’un hors-jeu d’Ilan Kebbal. Les Lensois évitaient ainsi de poursuivre à dix, mais devaient rester vigilants face aux transitions parisiennes. Kebbal manquait une belle occasion à la 53e minute, puis Lens accélérait de nouveau.

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Les changements de Yannick Cahuzac allaient finalement faire la différence. Entré à la place de Franjo Ivanović à la 61e minute, Thorgan Hazard participait à la révolte lensoise, tandis que Florian Thauvin se chargeait de remettre les deux équipes à égalité. À la 63e minute, le capitaine artésien repiquait depuis la droite, enchaînait les crochets pour revenir dans l’axe et déclenchait une frappe puissante du gauche, croisée au ras du sol. Nkambadio ne pouvait rien faire et Bollaert explosait. Lens poursuivait sa pression, acculant progressivement le Paris FC dans sa moitié de terrain. Après plusieurs centres et coups de pied arrêtés, les Sang et Or finissaient par être récompensés. À la 83e minute, Thauvin déposait un centre venu de la gauche. Sotoca laissait intelligemment passer le ballon et Thorgan Hazard, parfaitement placé, enchaînait avec une superbe volée du gauche croisée pour donner l’avantage aux siens. Pour son premier but sous le maillot lensois, le Belge faisait chavirer Bollaert et concrétisait le renversement d’une rencontre longtemps mal embarquée. Mené à la pause, Lens prenait finalement les commandes dans une fin de match renversante (2-1) et empoche trois points pour remonter à la 6e place.