Liga

Real Madrid : les confidences de Raúl sur son avenir

Par André Martins
1 min.
Raul @Maxppp

Icône du Real Madrid, Raúl González Blanco y a passé la majeure partie de sa carrière, disputant 741 matches et inscrivant 323 buts. Une fois sa carrière de joueur terminée, après des courts passages en Allemagne, au Qatar et aux États-Unis, l’ex-international espagnol (102 sélections, 44 buts) a pris les rênes du Real Madrid Castilla en 2019 jusqu’à son départ plus tôt cette année.

Dans un entretien au quotidien AS, il n’a pas caché son désir de revenir à terme dans le club qui l’a révélé. « Maintenant, je veux profiter de ce moment, en attendant qu’un bon projet se présente et, à moyen ou long terme, revenir à ma maison, là où je veux être et tout le monde le sait », a-t-il assuré. Raúl reste une figure incontournable des Merengues, respectée et admirée par toutes les générations de supporters madrilènes.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
