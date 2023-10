Real Madrid : ça commence à chauffer dans le vestiaire

La suite après cette publicité

Ces dernières années, le Real Madrid a toujours eu un vestiaire assez sain et équilibré. Entre tauliers respectés, joueurs de complément pleinement conscients de leur rôle et jeunes joueurs avec une soif débordante de progresser, il n’y a jamais eu de problèmes majeurs en interne du côté du Bernabéu. Surtout que les Merengues ont également eu des entraîneurs plutôt conciliants et cléments avec leurs joueurs, à l’image de Zinedine Zidane ou de Carlo Ancelotti. Deux tacticiens assez proches de leurs joueurs, à leur écoute, et clairement pas du genre à jouer les cow-boys avec leurs ouailles.

Seulement, ces dernières semaines, la situation a un peu changé. Il y a plusieurs joueurs qui commencent à être un peu mécontents de leur sort. Certains d’entre eux n’ont pas hésité à exprimer leur malaise en public. Rodrygo a été le dernier en date : « j’ai toujours dit clairement que j’avais la capacité de jouer sur les ailes, je n’aime tout simplement pas jouer en 9, même si dans mon club je dois le faire. Ici, en équipe nationale, je peux me déplacer sur tout le terrain, ce qui a aidé mon jeu ». Plus tôt, Luka Modric, Aurélien Tchouameni ou Eduardo Camavinga avaient aussi laissé entendre qu’ils n’étaient pas très fans de leur utilisation ou de leur positionnement. Le média Relevo souligne d’ailleurs que pour ces joueurs, la sélection est une sorte d’oasis de paix, où ils peuvent retrouver leur rôle et leur importance, en plus d’avoir utilisé leurs apparitions médiatiques pour exprimer leur mal-être.

Ancelotti, moins respecté ?

Si le cas des deux Français n’est pas encore considéré comme spécialement épineux, c’est autre chose pour le Brésilien et pour le Croate. Le joueur de la Canarinha inquiète, puisque le Real Madrid avait, et a toujours, beaucoup d’attentes sur lui. La data utilisée par Marca confirme en plus que si on parle de création d’occasions ou de progression avec le ballon, Rodrygo est en-dessous de la moyenne des attaquants de Liga. Preuve qu’il est moins performant en pointe que sur une aile. Quant à Modric, il a même déjà fait part de son mécontentement sur son manque de temps de jeu - seulement 4 titularisations TCC cette saison - en privé à Carlo Ancelotti, et à plusieurs reprises. C’est ce qu’explique le quotidien Marca ce mardi.

Pour sa part, Sport explique que le départ plus que probable de Carlo Ancelotti pour le Brésil en fin de saison lui a fait perdre de l’autorité auprès de ses joueurs. Ces derniers sont déjà conscients que l’Italien ne sera sûrement plus là dans quelques mois, et ont donc pris un peu leurs aises. Ce qui ne fut jamais le cas lors des saisons précédentes. Une situation difficile à gérer pour l’ancien coach du PSG, alors que son équipe a pourtant bien commencé la saison, en tête du classement de la Liga et avec deux victoires en deux journées de Ligue des Champions.