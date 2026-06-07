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Coupe du Monde

Maroc - Norvège : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Achraf Hakimi @Maxppp
Maroc 1-1 Norvège

Ce mercredi, place à un match amical de préparation à la Coupe du Monde 2026 intéressant entre les Pays-Bas et l’Algérie. Les Lions de l’Atlas s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Yassine Bounou qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad et Noussair Mazraoui en défense. Ayyoub Bouaddi et Azzedine Ounahi composent l’entrejeu avec Neil El Aynaoui un cran plus bas. En pointe, Ismaël Saïbari est accompagné par Brahim Diaz et Ez Abde.

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De leur côté, les Løvene s’articulent dans un 4-4-2 avec Ørjan Nyland dans les cages derrière Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem et David Møller Wolfe. Le milieu de terrain est assuré par Sander Berge et Fredrik Aursnes avec Martin Ødegaard et Antonio Nusa sur les ailes. Devant, Erling Haaland est épaulé par Alexander Sørloth.

Les compositions

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