Le clan Enzo Fernandez répond à la piste PSG

Le dossier Fernandez pourrait enfin s’éclaircir ce vendredi. Après avoir mis un terme à sa carrière il y a près de trois ans, Javier Pastore est resté très proche du monde du football. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain s’est reconverti en tant qu’agent. À présent, au sein de son agence "the elegant game", il accompagne notamment Enzo Fernández, avec qui la collaboration s’est construite progressivement. Dernièrement, il a accordé un entretien à Onze Mondial au Parc des Princes. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’avenir de l’Argentin qui évolue à Chelsea n’a pas l’air de basculer autant que l’on ne le pense. En effet, le Londonien traverse une période délicate à Chelsea. Après des déclarations qui ont fait réagir à propos d’un départ, plus précisément à Madrid. Mais, malgré ce contexte qui serait tendu, Pastore a tenu à calmer les rumeurs autour d’un départ.

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« Il est très content à Chelsea. Il est capitaine et enchaîne déjà sa troisième année ici. Sincèrement, ce sont les meilleures années de sa carrière et il se sent bien là-bas. J’habite à Madrid, alors tout le monde dit qu’il va aller à Madrid… mais c’est plus de la presse qu’autre chose ». Puis, il a poursuivi sur un éventuel départ dans la capitale. « C’est normal qu’il y ait des rumeurs pour les liens que j’ai avec le PSG. Il va faire son mondial cet été et il va finir sa saison avec Chelsea. Maintenant, on attend que Chelsea arrive à se qualifier en ligue des champions parce que lui, il veut jouer les meilleures compétitions et c’est un gagnant, et après on verra. Sincèrement, on ne pense pas à ça aujourd’hui ». Pastore a également expliqué qu’il était convaincu que Dro réussirait au PSG. « Il a de la classe, j’adore le voir jouer. Il est encore très jeune. Son heure viendra à Paris, j’en suis sûr. Il a le profil pour jouer au PSG. Il a déjà joué et montré de belles choses. Je suis très heureux qu’un joueur comme lui ait hérité du numéro 27, qui était le mien et que l’on associe au beau jeu et au talent. Je pense que Dro a un talent indéniable. Je suis certain qu’il connaîtra de nombreuses années de succès ici à Paris ». L’Espagnol devrait avoir le sourire.