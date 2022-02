JT Foot Mercato : l'invraisemblable défilé sur le banc de Manchester United !

La suite après cette publicité

L'ombre de Sir Alex Ferguson

Qu'il semble loin le temps où Manchester United était considéré comme la meilleure équipe au monde. Une époque qui remonte à Sir Alex Ferguson, le légendaire entraîneur des Red Devils. Depuis, plus rien ou presque. Enfin si, les coachs se sont succédés à la pelle, mais aucun n'a su conserver son poste. En 9 saisons, 7 entraîneurs différents ont ainsi tenté de redorer le blason de Manchester United. Ça a commencé avec David Moyes poussé vers la sortie après moins d'un an après avoir été mis en place par Sir Alex en personne. On trouve également plusieurs anciennes gloires du club qui sont passées de joueur à entraîneur. Ryan Giggs, Ole Gunnar Solskjaer ou encore Michael Carrick. Même les plus expérimentés comme Louis van Gaal, José Mourinho ou actuellement Ralf Rangnick se sont cassés les dents. Une véritable malédiction.

Kurt Zouma exclu des Bleus ?

Un énorme bad buzz, c'est le moins que l'on puisse dire. Depuis la vidéo publiée le montrant en train de violenter son chat, le défenseur est dans une grosse tourmente. Déjà sanctionné avec son club, le Français pourrait craindre pour sa place chez les Bleus. Le président de la FFF, Noël Le Graët, a fortement condamné cet acte « de violence gratuit, bête et méchant ». Pareil pour le sélectionneur Didier Deschamps. « C'est inadmissible, intolérable, d’une cruauté sans nom. Je suis sûr qu’il en a pris conscience. » Kurt Zouma a de quoi s'inquiéter.

37 % des salaires des 20 clubs de l'élite !

L'été 2021 a été historique pour le Paris Saint-Germain avec les arrivées de Lionel Messi, Achraf Hakimi ou encore Gianluigi Donnarumma pour ne citer qu'eux. En revanche côté départs, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. Conséquence, la masse salariale du PSG a littéralement explosé. Au total, elle serait aujourd'hui de 629 M€, dont 136 millions rien qu'en charges ! Sur l'ensemble des salaires des joueurs de Ligue 1, ceux des Parisiens représentent 37% ! Le PSG ne boxe clairement pas dans la même catégorie que ses concurrents.