Amical : Tottenham s’impose face à Chelsea à dix contre onze !

Un derby de Londres se disputait en amical ce samedi, en match de préparation à l’occasion de la Supercoupe de Sydney, organisée à l’Accor Stadium en Australie. Mais cette rencontre n’avait rien d’un simple match amical dans l’intensité, avec un engagement important affiché par les deux équipes dès les premières minutes. De son côté, Xabi Alonso préparait sa première saison sur le banc de Chelsea et avait aligné un onze solide avec Palmer, Estêvão, Jamie Bynoe-Gittens et João Pedro en attaque. Le Français Wesley Fofana était titulaire en défense, tout comme la recrue Palestra sur le flanc droit. En face, l’ancien entraîneur de l’OM, De Zerbi, préparait sa première saison complète à la tête de Tottenham avec plusieurs renforts dans son onze, à l’image de Sandro Tonali, titulaire au milieu de terrain, d’Andrew Robertson sur le flanc gauche. Le Français Mathys Tel était titularisé dans le couloir gauche.

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Et cette rencontre a rapidement tourné en faveur de Tottenham, avec un superbe but de Sandro Tonali. L’Italien a décoché une frappe magnifique depuis l’extérieur de la surface pour tromper le gardien des Blues, avant que Jamie Bynoe-Gittens, auteur d’une très bonne préparation estivale, ne délivre un centre parfait pour permettre à Estêvão d’égaliser de la tête (1-1, 21e). En seconde période, Tottenham a lancé l’ancien Lensois Kevin Danso, mais quelques instants après son entrée en jeu, le défenseur autrichien a écopé d’un carton rouge pour une faute sur João Pedro alors qu’il était en position de dernier défenseur. Une entrée cauchemardesque qui a totalement changé la physionomie du match, avec une deuxième mi-temps plus fermée durant laquelle les deux équipes se sont neutralisées, avant que Richarlison n’offre la victoire aux siens à la dernière seconde (2-1).