Mikel Arteta en passe de devenir l’un des entraîneurs les mieux payés d’Europe

Depuis deux saisons, Mikel Arteta et Arsenal échouent près du titre de Premier League. Les Gunners sont arrivés deuxièmes du championnat en 2022-2023 et en 2023-2024, à chaque fois derrière Manchester City. Le club londonien est toutefois satisfait du travail de son entraîneur espagnol, qui a réussi à faire d’Arsenal un prétendant au titre chaque année. Dans un an, le technicien sera en fin de contrat avec les Gunners, mais toutes les parties sont d’accord pour prolonger, avec un contrat revalorisé.

D’après les informations du Daily Mail, Mikel Arteta devrait toucher plus de 20 millions de livres (23,5 millions d’euros) après ce nouveau contrat le reliant au club londonien. À 42 ans, Mikel Arteta deviendrait l’entraîneur le mieux payé de l’histoire des Gunners, mais également le mieux payé de Premier League. L’Espagnol gagnerait ainsi davantage que Pep Guardiola, lui aussi en fin de contrat l’an prochain.