Liga
Getafe : accord de principe trouvé avec un ancien de l’OM
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@Maxppp
Coach de Getafe depuis 2023, Javier Bordalas (62 ans) pourrait plier bagage cet été, à la fin de son contrat. Marca explique que le Séville FC et l’Espanyol le courtisent et que le technicien espagnol doit se réunir prochainement avec sa direction. En cas de départ de Bordalas, le journal assure que Getafe aurait déjà un plan B.
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Marca assure en effet qu’un accord de principe aurait été trouvé un certain Fabio Celestini. Âgé de 50 ans, l’ancien joueur suisse de l’Olympique de Marseille (2002-2004) connaît bien les Azulones pour y avoir joué cinq ans. Libre de tout contrat après des expériences sur les bancs de touche du CSKA Moscou, au FC Bâle ou encore au FC Sion.
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