Ligue 1 : Lens débute l’année par un carton à Toulouse et s’offre le titre de champion d’automne

En pleine forme durant la fin d’année dernière, le RC Lens se devait de débuter l’année 2026 par une victoire afin de rester en tête de la Ligue 1 et surtout d’acquérir le titre honorifique de champion d’automne. Mais pour cela, les Sang et Or se déplaçaient au Stadium pour affronter Toulouse, qui reste sur deux victoires consécutives. Sans Mamadou Sangare et la nouvelle recrue Amadou Haidara, tous deux à la CAN 2025, Pierre Sage optait pour du classique, avec la présence de Bulatovic dans l’entre-jeu.

Rapidement, les Lensois, en nette domination en début de match, ont mis la pression sur le but de Restes et Édouard était contré sur le fil, mais Thauvin loupait le cadre (15e). Mais le match a basculé quelques instants plus tard avec un tacle trop en retard d’Emersonn sur Edouard, qui a valu une expulsion directe à l’attaquant toulousain (22e). Et pour ne rien arranger, le capitaine Nicolaisen était obligé de sortir sur une blessure à un mollet (28e). De quoi laisser le champ libre aux Artésiens, mais Restes se montrait décisif (34e et 43e) pour maintenir le TéFéCé en vie.

Lens continue d’impressionner

C’est finalement après la pause que Lens a réussi à faire la différence. Après un centre de Florian Thauvin venu de la droite et très mal dégagé par la défense violette, Wesley Saïd, sur le côté gauche, pouvait ouvrir le score d’une belle frappe du pied droit en première intention (1-0, 57e). Un premier but en Ligue 1 en 2026, alors que le buteur lensois aurait pu s’offrir un doublé de la tête, mais cela manquait de peu le cadre (70e). Mais malgré les efforts toulousains en fin de match, Lens a fait preuve d’un meilleur réalisme.

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Lens 40 17 +18 13 1 3 31 13 2 PSG 36 16 +21 11 3 2 35 14 3 Marseille 32 16 +21 10 2 4 36 15 4 Lille 32 16 +13 10 2 4 33 20 5 Lyon 27 16 +6 8 3 5 22 16 6 Rennes 27 16 +3 7 6 3 27 24 Voir le classement complet

Car sur un nouveau centre venu de la droite, Fofana pouvait contrôler et frapper en puissance, mais Restes effectuait un arrêt spectaculaire… directement dans les pieds de Thomasson pour le but du break (2-0, 85e). En toute fin de match, Ganiou venait clôturer la belle soirée lensoise d’une belle frappe, encore venue depuis le côté droit (3-0, 90e+6). Un coup de massue pour le Tef, qui débutait ainsi 2026 avec une défaite et une 8e place, avant la réception de Nice. De son côté, le RC Lens poursuit sa route en tête du Championnat et s’offre le tite de champion d’automne, avant un prochain rendez-vous contre Auxerre.