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Serie A

AS Roma : Gasperini répond cash sur la situation de Robinio Vaz

Par Jordan Pardon
1 min.
Robinio Vaz avec la Roma @Maxppp

Arrivé cet hiver à la Roma en provenance de l’OM, Robinio Vaz doit encore se contenter d’un temps de jeu limité. L’attaquant de 19 ans alterne les entrées ou les matchs sur le banc, comme face à l’Inter Milan le week-end passé où il n’était pas entré. En conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur romain Gian Piero Gasperini a été invité à commenter son choix de lui préférer un Donyell Malen, pourtant moins performant ces derniers temps.

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«Que manque-t-il à des joueurs comme El Aynaoui, Ghilardi, Zaragoza ou Vaz pour s’imposer comme titulaires indiscutables dans cette équipe ? Je fais des choix, comme toujours. Ghilardi, par exemple, a beaucoup joué, et Vaz a eu plus de possibilités ici à Rome, qu’à Marseille. Chacun a eu sa chance et chacun a joué. Si vous pensez que Vaz devrait jouer à la place de Malen, c’est une autre question. Mais je dois faire des choix.» Depuis son arrivée à l’AS Roma, Vaz a marqué un but en 7 rencontres de Serie A. Il avait également réalisé un match solide face à Bologne en 1/8e retour de Ligue Europa (3-4).

Pub. le - MAJ le
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