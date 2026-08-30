L’OL surveille Keito Nakamura en cas de départ de Malick Fofana

L’Olympique Lyonnais vient de traverser une véritable semaine noire. Éliminé aux portes de la qualification pour la Ligue des Champions face à Fenerbahce, le club rhodanien concède une lourde déconvenue sportive tout en se privant d’une manne financière capitale pour son budget. Pour ne rien arranger, le nul frustrant face au Havre ce samedi (1-1) a de quoi frustrer encore plus les supporters lyonnais. En parallèle de toutes ces désillusions, l’OL est contraint de vendre plusieurs éléments avant la fin du mercato pour rééquilibrer ses comptes. Dans ce contexte d’urgence, Malick Fofana s’impose comme la principale valeur marchande du vestiaire lyonnais. Auteur de prestations remarquées qui ont suscité l’intérêt de nombreux prétendants européens en ce début de saison, le jeune ailier belge est aujourd’hui valorisé à hauteur de plus de 35 millions d’euros par l’OL. Un montant en deça du niveau réel du joueur mais qui pourrait aider la direction pour renflouer les caisses.

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Selon nos informations, l’Olympique Lyonnais explore activement la piste menant à Keito Nakamura. Sous contrat avec le Stade de Reims jusqu’en juin 2028, l’ailier japonais bénéficie d’un bon de sortie négocié avec ses dirigeants suite à la relégation rémoise en Ligue 2. Titulaire indiscutable sur son côté gauche, le joueur de 26 ans sort d’un exercice 2025-2026 réussi sur le plan individuel, durant lequel il a compilé 14 buts et 3 passes décisives en championnat. Sur la scène internationale, Nakamura est un membre établi avec le Japon. Régulièrement appelé en sélection nationale depuis 2023, l’attaquant rémois s’est affirmé comme une valeur sûre de son pays, disputant notamment la Coupe du Monde cet été au cours de laquelle il a trouvé le chemin des filets à une reprise. Son expérience à l’échelle internationale et sa régularité depuis son arrivée à Reims en font une cible privilégiée pour l’OL dans l’optique d’un départ de plus en plus probable pour Fofana. Pour rappel, nous vous rappelions en exclusivité en juillet dernier que Reims cherchait 25 millions d’euros pour libérer son milieu offensif. Affaire à suivre…