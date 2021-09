FC Barcelone : réunion prévue avec l’agent d’Ousmane Dembélé pour une prolongation

Le FC Barcelone compte sur Ousmane Dembélé. En fin de contrat en juin 2022, les dirigeants barcelonais veulent le prolonger, une réunion avec son agent en ce sens est d’ailleurs prévue, comme l’a confirmé ce jeudi Joan Laporta, en marge de la présentation de Luuk de Jong. « Ce matin, Mateu m'a dit qu'une réunion était prévue avec son agent. Il est très heureux au club et nous voulons qu'il continue, et nous allons essayer d'obtenir un renouvellement qui satisfasse toutes les parties », a-t-il déclaré.

La volonté du joueur est semble-t-il la même que celle du Barça : « il m'a dit qu'il avait très envie de revenir sur le terrain et de défendre le maillot du Barça », a ajouté Laporta. “C'est un joueur de grande qualité et nous sommes ravis de la façon dont il joue. Nous espérons qu'il jouera, qu'il jouera souvent, et que les choses du passé ne se reproduiront pas. Le club a un plan pour que le joueur tire le meilleur parti de ses qualités.”