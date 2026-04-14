LdC, Bayern : Vincent Kompany s’agace de la règle des suspensions

À la veille de la réception du Real Madrid en 1/4 de finale retour de Ligue des Champions, Vincent Kompany a été questionné sur les suspensions en Coupe d’Europe. En effet, Konrad Laimer, Manuel Neuer, Jonathan Tah et Dayot Upamecano sont tous sur la sellette et pourraient être suspendus pour la demi-finale aller en cas de carton jaune et de qualification. Kompany, lui, estime que cette règle est trop sévère et appelle même à une réflexion pour la saison prochaine.

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« Ça ne joue pas pour le moment. Bien que je doive dire, c’est peut-être un sujet pour la saison prochaine, je trouve déjà assez difficile de passer ces tours de Coupe d’Europe sans suspension. Il y a plus de matchs maintenant et pourtant, à trois cartons, tu es suspendu. Si tu arrives jusqu’ici avec seulement trois cartons, tu t’en es plutôt bien sorti, mais quand même, tu peux être suspendu pour une demi-finale. C’est dur. Je trouve que cette règle de suspension est un peu trop agressive, ça vaut pour tout le monde. Mais je réfléchirai à nouveau l’an prochain à cette logique, la sanction est trop sévère. Mais ce n’est pas le sujet d’aujourd’hui. »

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