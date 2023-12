PSG : l’Arabie saoudite négocie avec Kylian Mbappé !

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? C’est la question que se pose actuellement l’ensemble de la planète football. Aujourd’hui sous les couleurs du Paris Saint-Germain, l’international français (75 sélections, 46 buts) voit son contrat courir jusqu’en juin 2024. Si la possibilité de voir le numéro 7 parisien prolonger son aventure dans la capitale française reste bien évidemment d’actualité, la situation contractuelle de celui qui totalise 18 buts et 2 passes décisives en 20 matches toutes compétitions confondues laisse logiquement place à un éventuel départ dans les mois à venir.

Dans cette optique, le Real Madrid, intéressé de longue date, reste le principal favori dans ce bouillant dossier même si Liverpool n’a jamais caché, non plus, son intérêt. Mais ce n’est pas tout. Dans une interview donnée à Sky Sports, Michael Emenalo, directeur de la Saudi Pro League, a ainsi confirmé ce samedi que l’Arabie saoudite était également à l’affût. Plus encore, le dirigeant du championnat saoudien a avoué que tout serait mis en œuvre pour s’offrir l’ancien Monégasque. «Avec Mbappé, la conversation est ouverte, mais nous ne savons pas ce qu’il veut faire. Notre position est très claire : tous les joueurs de ce type savent où nous sommes», confie, dans cette optique, l’homme de 58 ans.

Et d’ajouter : «s’il y a une possibilité ou un intérêt pour Mbappé de faire partie de ce que nous construisons, aujourd’hui ou dans le futur, nous ne pouvons pas rejeter cette possibilité. C’est un joueur que j’aime». Une sortie médiatique claire confirmant les envies de la Saudi Pro League de frapper un très grand coup avec l’attaquant tricolore de 24 ans. Pour rappel, l’Arabie saoudite avait déjà agité la presse mondiale en manifestant, l’été dernier, un intérêt pour le champion du monde 2018. En effet, la direction du club d’Al-Hilal avait envoyé une offre officielle de 300 millions d’euros au PSG pour s’attacher les services du Français. Dotée de ressources inépuisables, l’Arabie saoudite était, par ailleurs, prête à offrir un contrat totalement ahurissant à la star francilienne.

Selon les informations du média CBS News, l’actuel leader du championnat saoudien, qui a depuis convaincu Neymar, était ainsi disposé à offrir un salaire de 700 millions pour une seule saison sous le maillot d’Al-Hilal. Interrogé à ce sujet, Michael Emenalo est d’ailleurs revenu sur cet épisode estival. «Ce n’est jamais proche si ce n’est pas fait… Si ce n’est pas fait, c’est un gouffre énorme. Je ne peux pas dire à quel point la conversation est allée loin, mais il y avait un intérêt exprimé que s’il était prêt à venir, il y avait un club prêt à lui faire de la place». Une chose est sûre, avec ces nouvelles déclarations, le boss de la Saudi Pro League envoie un message clair à la concurrence (Real Madrid, Liverpool), au PSG mais surtout à Kylian Mbappé…