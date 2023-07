Mercato : le PSG galère pour trouver son grand attaquant

La suite après cette publicité

Paris veut du sang neuf. Cet été, le club de la capitale veut recruter un attaquant de renom. C’était déjà le cas il y a un an. Les pensionnaires du Parc des Princes avaient promis Robert Lewandowski à Kylian Mbappé. Mais le Polonais a préféré signer au FC Barcelone. Après avoir courtisé Gianluca Scamacca durant un moment, les Franciliens ont finalement recruté Hugo Ekitike. Prometteur, le jeune homme n’a pas le même pedigree qu’un Lewy sans lui faire offense. Cet été 2023, les champions de France veulent encore et toujours une pointure devant.

Harry Kane, le choix n°1

La priorité se nomme Harry Kane. D’ailleurs, RMC Sport a expliqué cette semaine que c’est Lionel Messi qui a glissé son nom à Nasser Al-Khelaïfi lors d’une conversation avant son départ. Et il faut croire, si cela est bien réelle, qu’il a été écouté. En effet, l’international anglais est la cible numéro 1 des dirigeants. Un dossier qui pourrait être simple puisque le joueur est libre dans un an et qu’il a des envies d’ailleurs. Mais il est finalement très compliqué. Tout d’abord, parce que le joueur des Spurs veut rejoindre le Bayern Munich.

Ces dernières semaines, il a échangé et rencontré Thomas Tuchel, qui lui a expliqué son projet. Cela n’a pas été apprécié par le président de Tottenham, Daniel Levy. Malgré tout, les deux clubs discutent. Un rendez-vous est d’ailleurs programmé à Londres, où une délégation bavaroise va tenter de boucler le deal. Après une offre de 80 M€ refusée, le Bayern Munich va devoir faire un effort puisque les Londoniens veulent 100 M€. En concurrence avec les Allemands, le PSG n’a pas dit son dernier mot. Si le joueur n’était pas intéressé au départ, il ne ferme plus la porte à Paris, qui peut lui offrir un salaire plus important qu’à Munich.

Des pistes qui tombent à l’eau

Les champions de Bundesliga lui proposent 20 millions d’euros par an. Outre l’aspect financier, Paris compte sur les excellentes relations entre Nasser Al-Khelaïfi et Daniel Levy pour faire la différence. Le PSG a des atouts. Mais c’est bien Munich qui est devant et qui semble le plus proche de recruter Harry Kane. Conscient de cela, Paris, qui dépend aussi de l’avancement du dossier Mbappé, explore d’autres pistes. La première était celle menant à Victor Osimhen. On se disait que les Franciliens avaient leurs chances puisque le joueur connaît parfaitement Luis Campos, qui l’a fait venir à Lille.

Mais là encore, Paris a galéré. Il y a eu une énorme concurrence pour le buteur de Naples puisque Manchester United, Chelsea et le Bayern Munich étaient sur le coup. Finalement, le club de la capitale a jeté l’éponge comme les autres puisque Victor Osimhen va étendre son bail chez les Partenopei. Nommé à la tête de l’équipe, Rudi Garcia ne voulait pas s’en séparer. Une nouvelle désillusion pour les Parisiens. Ces derniers prospectent toujours en Italie pour trouver la perle rare. Hier, L’Equipe a révélé que les champions de France avaient formulé une offre de 50 millions d’euros pour Rasmus Højlund.

Le dossier Mbappé bloque le mercato

Mais le Danois de l’Atalanta Bergame sous contrat jusqu’en 2027, honoré par l’approche du PSG, a décliné. Il veut rejoindre Manchester United cet été. D’ailleurs, The Athletic a révélé que les Red Devils ont proposé 60 M€, bonus compris. L’attaquant se rapproche de l’Angleterre. Une piste de plus qui tombe à l’eau. Paris a plus de chances avec Dusan Vlahovic. Déjà, parce que le joueur est intéressé à l’idée de venir. Ensuite, car la Juventus est ouverte à une vente. Mais le dossier n’avance pas vraiment. Il bloque d’ailleurs celui lié à Romelu Lukaku, intéressé à l’idée de rejoindre Turin.

Son nom a été cité à Paris il y a quelques semaines. Mais il ne l’est plus depuis un moment tout comme celui de Randal Kolo Muani. L’attaquant de l’Eintracht Francfort a été sondé. Pour le moment, il n’y a pas eu d’avancées, alors qu’il est surtout lié à Manchester United si le dossier Højlund échoue. On ne devrait a priori pas le voir dans la capitale. Comme lui, Marcus Thuram, libre, a été approché. Mais il a préféré rejoindre l’Inter Milan. Pendant que le rival marseillais a résolu cet été son problème offensif en recrutant Pierre-Emerick Aubameyang (en attendant un possible retour d’Alexis Sanchez), le PSG galère à trouver son grand attaquant.