Real Madrid : Endrick pose déjà problème

La suite après cette publicité

Endrick est déjà au Real Madrid. Mardi soir, le jeune brésilien a suivi de près la performance des Merengues face à Liverpool en 1/8e de finale aller de l’UEFA Champions League (5-2). Defensa Central explique d’ailleurs qu’il a célébré cette remontada et qu’il a même échangé avec Vinicius Jr, dont il est proche. Mais le crack brésilien doit encore patienter avant de faire totalement partie du vestiaire madrilène puisqu’il n’arrivera qu’en 2024, une fois qu’il sera majeur. Toutefois, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont anticipé sa signature histoire de mettre les barbelés et éviter qu’il rejoigne un concurrent.

Une disette qui dure

Ils ont d’ailleurs déboursé 60 millions d’euros (bonus compris) pour s’attacher ses services. Une somme colossale pour un jeune homme de 16 ans. Mais il en vaut la peine selon les Merengues et Juni Calafat, le dénicheur de talents du Real Madrid au Brésil. Talent précoce, le buteur auriverde a toutes les qualités pour percer au plus haut niveau, lui qui brille depuis son plus jeune âge. Avant de rejoindre Madrid et de se lancer en Europe, il continue son apprentissage au pays puisqu’il a été prêté à Palmeiras. Mais ses dernières prestations ont de quoi inquiéter.

À lire

Mercato : le Real Madrid a une nouvelle priorité

Habituellement adroit face au but, Endrick traverse une période de disette. AS parle même d’une "sécheresse sévère". Depuis le début de l’année 2023, le natif de Brasilia a disputé 10 rencontres toutes compétitions confondues. Mais il n’a pas trouvé une seule fois le chemin des filets, ni délivré de passes décisives (35% de duels gagnés). Et ce n’et pas forcément lié à son temps de jeu puisqu’il a été titulaire à 8 reprises. Son cas interroge déjà en Espagne et à Madrid. AS explique que la pression monte autour du joueur né en 2006 qui traverse «une situation inédite, lui qui était habitué à marquer jour après jour dans les catégories inférieures».

La suite après cette publicité

Son cas questionne déjà

Si Endrick est encore jeune, la situation qu’il vit actuellement n’est pas très rassurante alors qu’il vient de faire l’objet d’un transfert XXL. Il y a une nette différence entre le joueur qu’il était avant et celui qu’il est actuellement. Cela est certainement une mauvaise passe. Mais AS est inquiet. «La situation est frappante car ses débuts en tant que professionnel dans les derniers jours du passé Brasileirao ont été fulgurants. Il a participé à sept matchs, bien qu’il n’ait commencé que dans trois, et a marqué trois buts. A présent, il n’a pas été aussi efficace et participe même moins aux actions offensives de l’équipe.»

Impliquée malgré son manque d’efficacité, la recrue madrilène doit faire mieux. Car en Espagne on est déjà au taquet et on attend plus de sa part. Une pression qui n’est pas bénéfique à écouter son entraîneur Abel Ferreira. « Il a encore besoin d’aller à Disneyland, d’être un enfant, de sourire. Et de ne pas gérer ces attentes que vous mettez sur lui », avait-il expliqué au début du mois. Hier, il a dû consoler son joueur sortie en pleurs à l’heure de jeu. En conférence de presse, son entraîneur, a indiqué qu’il était conscient de sa tristesse.

La suite après cette publicité

Le jeune talent a fondu en larmes

«C’est un gamin qui a marqué des buts décisifs l’an dernier, il nous a aidés à battre l’Atlético Mineiro. (…) Je lui demande de ne pas perdre le sourire sur votre visage. Il échouera, il réussira. Il a 16 ans, s’il joue normalement comme ils le font ici, il jouera jusqu’à 40 ans. L’équipe est là pour l’aider, l’entraîneur et le club aussi. Il faut qu’il soit calme. Personne n’aime lire les critiques. Bien sûr, il y a une énorme pression pour marquer 5, 6 buts, et il essaie de gérer cela lui-même. Il marquera au bon moment. Il doit être calme et ne pas perdre son sourire. C’est vrai, qu’il a mis son maillot sur son visage car il a pleuré. Je ne suis pas son père, mais j’aurais dû lui faire un câlin.»

Moins performant sur le terrain, Endrick vit une période très compliquée. Ce qui n’est pas forcément une bonne nouvelle pour le Real Madrid, qui mise beaucoup sur lui et qui ne voit plus la meilleure version du jeune crack depuis quelques semaines. Poids du transfert ou mal plus profond ? Marca indique que le joueur est touché moralement depuis plusieurs semaines. A Madrid, on suit tout cela de près et on espère qu’il ira mieux très vite.