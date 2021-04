Mercato : comment le Real Madrid compte économiser 250 M€ cet été

La suite après cette publicité

Florentino Pérez n'a cessé de le clamer au moment de défendre son projet de Super League, le Real Madrid traverse une importante crise financière. Comme bon nombre d'autres clubs, les recettes de la Casa Blanca ont été impactées par la pandémie de Covid-19 et les caisses sonneraient creux. Le patron merengue a même dû négocier une baisse de salaire avec ses joueurs pour réaliser de précieuses économies.

Mais, en parlant d'économies, c'est cet été que le président madrilène compte sur ses équipes pour en réaliser encore davantage. Selon les informations de As, l'état-major des champions d'Espagne en titre espère vendre massivement, puisque six joueurs, outre l'inconnue Raphaël Varane (28 ans), sont d'ores et déjà concernés. Le quotidien sportif espagnol avance les noms d'Alvaro Odriozola, Isco, Mariano Diaz, Marcelo, Luka Jovic et Dani Ceballos.

Beaucoup de mouvements au programme

En incluant Varane, As explique que le Real Madrid pourrait réaliser 250 M€ d'économies, entre valorisation et salaires bruts des joueurs en question. Un chiffre qui ferait évidemment le plus grand bien aux finances madridistas. En revanche, pas de traces de Gareth Bale et Martin Ødegaard dans cette liste d'éléments sur le départ dans les colonnes de la publication espagnole.

As considère en effet qu'il sera très compliqué pour les pensionnaires du Santiago Bernabeu de vendre le Gallois, actuellement prêté à Tottenham, à un an de la fin de son contrat alors qu'ils essaient en vain depuis tant de mercatos. Pour le Norvégien, en prêt à Arsenal depuis janvier, la donne est différente. Il sera vraiment inclus dans la rotation au milieu la saison prochaine, pour faire souffler Luka Modric et Toni Kroos, explique As. Une chose est sûre : ça va bouger dans tous les sens au Real !