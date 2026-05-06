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Ligue des Champions

Jonathan Tah félicite le PSG pour sa qualification

Par Aurélien Macedo
1 min.
Jonathan Tah @Maxppp
Bayern Munich 1-1 PSG

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain a tenu un match nul 1-1 après sa victoire 5-4 de l’aller contre le Bayern Munich en demi-finale de Ligue des Champions. Une sacrée performance pour le club francilien qui défendra son titre contre Arsenal en finale le samedi 30 mai.

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Interrogé par Canal+ après le match, le défenseur du Bayern Munich Jonathan Tah a félicité les Parisiens malgré une déception évidente : «je ne sais pas, bien sûr, ça a été un match difficile. Ils méritent d’aller en finale, mais vous save, çaa a été proche sur les deux matches. Ils ont gagné deux fois (une victoire et un nul) donc il faut leur donner crédit.»

Pub. le - MAJ le
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