Coupe du Monde 2026 : le Canada arrache le nul face à la Bosnie-Herzegovine

Après le Mexique, qui a lancé son tournoi hier par une victoire contre l’Afrique du Sud, un autre pays hôte faisait ses débuts dans la compétition ce vendredi soir. Depuis Toronto, le Canada lançait officiellement sa Coupe du Monde avec une affiche face à la Bosnie-Herzégovine, rencontre qui semblait sur le papier plutôt équilibrée. Il y avait du beau monde sur la pelouse, notamment l’ancien Lillois Jonathan David, ainsi que les anciens Marseillais Ismaël Koné, Amar Dedić et Sead Kolašinac. Très vite, les deux équipes laissaient des espaces, offrant des opportunités des deux côtés. La première occasion était pour le Canada avec Oluwaseyi, qui ne parvenait pas à bien servir Buchanan, seul dans l’axe. Ce dernier ne passait pas loin de couper le centre, mais était un peu court.

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Dans la foulée, Jonathan David frôlait l’ouverture du score. Il profitait d’une erreur de Dedić pour déclencher une frappe que Vasilj arrêtait finalement. Mais la Bosnie-Herzégovine n’avait besoin que d’une seule occasion pour trouver la faille. Sur un corner bien frappé par Basic, Kolašinac déviait au premier poteau, et le géant buteur Jovo Lukić (1m94) plaçait un coup de tête imparable pour le premier but des siens (21e). Une belle histoire pour l’attaquant de 27 ans, qui fête sa 4e sélection et évolue en Roumanie. Ce but assommait quelque temps le Canada, qui semblait se désorganiser défensivement, au profit des offensifs bosniens.

Le Canada sauvé par Larin

À la pause, le score restait le même, et il fallait donc réagir rapidement pour éviter un premier couac canadien d’entrée. Sur son banc, le sélectionneur Jesse Marsch multipliait les gestes d’humeur alors qu’Oluwaseyi se procurait deux grosses occasions dès le retour des vestiaires, sans toutefois trouver la faille. Peu avant l’heure de jeu, la Bosnie, sur un fil, pouvait remercier Kolašinac qui sauvait sur sa ligne un tir croisé de Laryea (54e), surtout que dans la foulée, Demirović ratait le but du break (55e) après avoir trop tergiversé devant le portier canadien. Jesse Marsch décidait alors de changer des choses pour espérer animer la rencontre.

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Un David en remplaçait un autre : Jonathan laissait sa place à Promise. Ce changement faisait du bien au Canada avec deux nouvelles occasions, mais pas assez pour perturber la défense bosnienne, qui tenait bon. Le sélectionneur canadien misait alors sur l’expérience en faisant entrer le buteur emblématique Cyle Larin (90 sélections, 30 buts). Et comme on dit, ce sont dans les vieux pots que l’on fait les meilleures confitures : c’est bien l’attaquant de 31 ans, sur un enchaînement somptueux, qui égalisait et arrachait le point du match nul (1-1, 79e). Le score ne bougera plus, malgré une fin de match dominée par le Canada qui poussait, en vain et qui ne passait pas loin du coup parfait sur une ultime action de Larin (90e+6). Les deux équipes se neutralisent et restent donc en course pour la qualification. Pour le Canada comme pour la Bosnie, le pire a été évité.