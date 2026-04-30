Tornike, le petit frère de Khvicha Kvaratskhelia, commence à faire sensation…

Depuis un peu plus d’un an, la France et l’Europe s’enflamment pour Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien de 25 ans est venu au Paris Saint-Germain pour franchir un cap dans sa carrière. Et c’est ce que l’ancien Napolitain a fait, notamment dans l’épreuve reine, la Ligue des Champions. Vainqueur de l’édition 2025 avec les Rouge et Bleu, « Kvaradona », c’est 13 buts et 7 passes décisives en 23 matches depuis le mois de février 2025. Mais dans la famille Kvaratskhelia, Khvicha n’est pas le seul joueur de football. Son jeune frère Tornike commence à faire parler de lui. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il fait presque tout comme Khvicha.

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Âgé de 16 ans, Tornike Kvaratskhelia évolue au poste d’ailier gauche et porte le numéro 7, comme son aîné. International géorgien U16 (2 buts en 3 matches) et U17 (6 matches), le natif de Tiflis s’est fait remarquer lorsqu’il évoluait à l’Inter Academy en Géorgie, un programme d’excellence lancé par les Nerazzurri (l’Inter a signé un contrat avec la Géorgie jusqu’en 2029). Cependant, c’est au Dinamo Tbilissi que le jeune joueur poursuit sa carrière. Là encore, comme Khicha. Il a rejoint le centre de formation de l’équipe phare du pays et aujourd’hui, il pourrait rapidement se faire une place chez les professionnels. Comme son grand frère, Tornike fait des ravages avec ses dribbles et ses frappes précises grâce à sa capacité à jouer des deux pieds.

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L’Italie le suit déjà

Dernièrement, le compte suiveur de l’actualité géorgienne Geo Team annonçait que Tornike s’entraînait avec l’équipe première du Dinamo Tbilissi. Une information qui a depuis été confirmée par l’entraîneur du club, Temur Ketsbaia. «Il n’est pas trop tôt. Nous en avons parlé. Nous ne sommes dans l’équipe que depuis deux jours et nous aurons le temps de tout mettre au point. Nous verrons tous ces jeunes joueurs talentueux. Quand un joueur est talentueux, il faut le soutenir de toutes les manières possibles, car ses aptitudes ne feront que se développer. Nous avons des exemples comme (Vakhtang) Salia, qui a commencé à jouer très jeune et a rejoint une équipe de très haut niveau comme Newcastle parce qu’il le méritait, et j’espère qu’il fera honneur au football géorgien».

En attendant de voir Tornike Kvaratskhelia à l’œuvre avec Tbilissi, son passage à l’Inter Academy et les années napolitaines de son frère au Napoli lui ont donné une belle cote en Italie. En clair, plusieurs clubs comme la Juventus ont un œil sur lui et rêvent de revoir un Kvaratskhelia briller en Serie A. C’est également le cas du Napoli, qui se verrait bien servir à nouveau de tremplin pour la célèbre fratrie géorgienne. Enfin, certaines écuries belges seraient également à l’affût. À l’heure où le monde du football se régale avec les prestations de Khvicha Kvaratskhelia, son jeune frère pourrait prendre le relais dans quelques années.