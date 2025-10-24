Kylian Mbappé envoie un message fort au Barça avant le Clasico

Fort de 10 buts et une passe décisive en 6 matches, Kylian Mbappé a été récompensé du prix « Jugador Cinco Estrellas », décerné au meilleur joueur du Real Madrid pour le mois de septembre. De quoi combler l’international français. «C’est un plaisir d’être à nouveau le joueur du mois. Nous avons gagné beaucoup de matches et marqué beaucoup de buts. Nous sommes très heureux de la manière dont nous jouons et gagnons. Nous espérons continuer ainsi», a commenté le buteur madrilène.

La suite après cette publicité

Relancé sur le Clasico (dimanche, 16h15), l’ancien attaquant du PSG a également prévenu le Barça de Lamine Yamal : «c’est le match que tout le monde veut voir. Au niveau des clubs, il n’y a rien de plus spécial que ce match. On peut seulement le comparer à un grand match de Ligue des champions, mais au niveau de la Liga, il n’y a pas d’autre rencontre comme Real Madrid - Barcelone. Mais nous, nous ne voulons pas seulement jouer, nous voulons gagner». Voilà qui est dit !