Villarreal : Pau Torres a toute l’Europe à ses pieds

À 24 ans, Pau Torres est un nom à la mode en ce moment. Le défenseur central espagnol de Villarreal est dans les petits papiers de toutes les plus grosses écuries européennes. En Espagne, les deux mastodontes, le Real Madrid et le FC Barcelone, rêvent de le récupérer.

Selon les informations de Sport, plusieurs clubs sont venus aux renseignements concernant Pau Torres. En Angleterre notamment avec les deux Manchester. Mais le jeune défenseur, formé à Villarreal et véritable enfant du club, n’a pas encore décidé pour son avenir. « Pour l'instant, j'ai un contrat (jusqu'en 2024) et je sais que j'ai encore une marge de progression. Je sais que je suis dans un club où je serai bien traité, je ne manquerai de rien et c'est très important pour moi », avait-il expliqué. Il va falloir être convaincant pour l’attirer dès cet été.