Pays-Bas : l’incroyable raté de Mexx Meerdink face à l’Allemagne

Entré en jeu face à l’Allemagne après la blessure de Brobbey, Mexx Meerdink honorait, ce jeudi soir, sa première sélection avec les Pays-Bas. Alors que sa sélection était menée après l’ouverture du score de Nmecha, le buteur de l’AZ Alkmaar a bien eu l’occasion de relancer les siens…

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Oui mais voilà, peu après l’heure de jeu, le Néerlandais de 23 ans nous offrait le raté de cette première journée de Ligue des Nations malgré un service idéal de Dumfries. Seul face au but, le buteur batave dévissait complètement sa reprise. Pour le plus grand malheur des troupes de Xavi…