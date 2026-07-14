Coupe du Monde 2026 : Cherki tente d’expliquer le non-match des Bleus

C’est un Rayan Cherki abattu qui s’est présenté en zone mixte à l’issue de l’élimination de l’équipe de France en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Le milieu de terrain offensif n’a pas cherché d’excuse face à la prestation très décevante des Bleus, et a tenté d’apporter des explications.

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« Je ne sais pas franchement, je ne sais pas quoi vous dire, ils ont été meilleurs que nous dans tous les compartiments du jeu. Ils en voulaient plus que nous je pense. C’est malheureux parce que je suis persuadé qu’on reste une meilleure équipe qu’elle. Mais cet après-midi, ils ont été meilleurs que nous », a-t-il d’abord lancé, avant de donner une piste pour expliquer la folle imprécision technique aperçue à Dallas. « Je ne pense pas que ce soit du à l’adversaire. Ils ne mettaient pas une pression folle, ce n’était pas un pressing tout terrain. Il y avait le temps de jouer. Je pense qu’on a mal géré nos émotions. »