PSG : les mots de Nasser al-Khelaïfi et Thomas Tuchel après l'incident raciste

Un dernier match de poules très spéciale. Opposé à l'Istanbul BB mardi soir au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a vu son match être stoppé en début de partie suite à des propos racistes du quatrième arbitre à l'encontre d'un membre du staff du club turc. Les joueurs avaient alors décidé de rentrer aux vestiaires et la rencontre avait fini par être décalée à ce mercredi, 18h55. Et aujourd'hui, les Parisiens ont décroché la première place de leur groupe grâce à leur large victoire 5-1. Mais après la partie, les questions étaient surtout sur la polémique de mardi. Et le président du club parisien Nasser al-Khelaïfi est revenu dessus.

«C'était une soirée pas facile, inacceptable pour tout le monde. Je suis fier de la position de mes joueurs, la valeur de notre club et de notre sport, c'est contre le racisme. Il n'y a pas de place pour lui, ni dans le stade, ni en dehors», a expliqué le boss du PSG, imité par son entraîneur Thomas Tuchel, toujours au micro de RMC Sport : «nous sommes tous contre le racisme, moi à 100%. On n'a aucun doute, c'était une réaction forte. Je ne suis pas fier, c'était une réaction logique.»