CdM 2026, Belgique : Jérémy Doku de retour après la naissance de son fils

Excellente nouvelle pour les Diables Rouges ! Alors que son fils est né hier en Angleterre, Jérémy Doku (24 ans) avait quitté le rassemblement pour être présent à la naissance de son enfant, puisque sa conjointe Shireen était proche d’accoucher. La sélection avait même annoncé que l’ailier serait forfait contre la Nouvelle-Zélande en raison d’une infection respiratoire. Récemment, Doku est revenu sur sol américain.

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Back in camp after the most important assist of his life. ❤️ pic.twitter.com/kEUzwWxjK9 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 24, 2026

Comme l’indique le compte X de la sélection, le joueur de Manchester City a effectué un aller-retour express et a été accueilli chaleureusement par ses coéquipiers à l’Hyatt Regency Lake Washington, l’hôtel 4 étoiles du groupe. Accolades et sourires ont d’ailleurs été observés dès son arrivée au camp de base. Finalement, son rôle de "figurant" a été très applaudi.