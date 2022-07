Newcastle United jette l'éponge pour Moussa Diaby

Rayonnant sous le maillot du Bayer Leverkusen la saison dernière, Moussa Diaby (23 ans) attise logiquement les convoitises lors de ce mercato estival. Pisté par Newcastle au cours des dernières semaines, l'ailier international français ne devrait pourtant pas rejoindre les Magpies, selon les dernières informations de The Telegraph.

Malgré des négociations entamées entre les deux formations, les divergences salariales entre Newcastle et l'entourage de Moussa Diaby poseraient un problème, et ce, sans parler des 70 millions d'euros réclamés par le Bayer pour l'ancien titi du PSG. En plus de Moussa Diaby, qui aurait aimé devenir le joueur le mieux payé des Magpies, Newcastle risque aussi d'abandonner la piste Alexander Isak. En cause ? Les 90 millions d'euros demandés par la Real Sociedad et une question salariale, là encore, problématique.