Cristiano Ronaldo invite des anciens coéquipiers en Arabie Saoudite

Alors que le départ de Cristiano Ronaldo pour Al-Nassr a eu lieu pendant la Coupe du monde 2022, CR7 n’a jamais eu l’occasion de faire ses adieux à ses coéquipiers de Manchester United d’après The Sun. Le quintuple Ballon d’Or a donc pris contact avec ses amis les plus proches chez les Red Devils. Selon un dirigeant d’United « il a récemment quitté les groupes de joueurs WhatsApp, mais a promis de rester en contact avec quelques-uns d’entre eux et les a invités dans sa nouvelle maison à Lisbonne et en Arabie Saoudite pour le voir jouer. »

Harry Maguire, Bruno Fernandes, Casemiro et Raphaël Varane ont été invités par la légende portugaise. Depuis son arrivée en Arabie Saoudite, l’ancien joueur du Real Madrid se fait plaisir puisque sa famille possède déjà un total de 17 suites dans l’hôtel Four Seasons.



