PSG : Vitinha trouve son équipe trop forte

Ce vendredi, le PSG recevait l’AS Monaco pour un choc de Ligue 1 entre deux cadors du championnat depuis plusieurs saisons. Pour autant, la rencontre a tourné au calvaire pour les Monégasques qui, comme souvent face au PSG, se sont heurtés à une équipe trop solide. Large vainqueur de cette rencontre (4-1), le Paris Saint-Germain continue donc sa saison sans défaite en Ligue 1 et file tout droit vers un titre qui lui semble promis. Auteur de l’ouverture du score avec un coup-franc astucieux, Vitinha a répondu aux questions de DAZN en fin de match. Et le Portugais a expliqué que son équipe était simplement trop forte :

La suite après cette publicité

«J’ai déjà tiré des coups francs mais pas dernièrement. C’est de l’instinct. Je me suis dit pourquoi pas quand j’ai vu le positionnement du gardien. C’était très bien. On se régale à chaque match, on prend du plaisir. On marque beaucoup de buts. On est contents d’être sur la bonne dynamique. Il faut la prolonger le plus possible. Il y a des choses à corriger mais quand on est puissants comme ça, ça passe quand même car on est trop forts. Rester invaincus ? On ne pense pas à ça. On ne parle pas de ça, on se prépare pour enchaîner les bons matches et c’est ça qui nous permettra d’aller le plus loin possible. Tous les jours, il y a des hauts et des bas. On veut toujours être au top. Il faut que le bas ne soit pas vraiment bas et le haut soit le très haut possible. C’est difficile à faire. Mais je me sens mieux maintenant. Il faut continuer dans cette bonne dynamique avec des victoires.»