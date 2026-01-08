Atlético-Real : Simeone s’explique sur la brouille avec Vinicius Jr

C’est probablement l’image du derby remporté par le Real Madrid : Vinicius Jr et Diego Simeone qui s’embrouillent. D’abord sur le terrain, avec l’Argentin qui a dit au Brésilien que Florentino Pérez va le virer, puis lorsque le 7 merengue est sorti à la 80e minute, et le coach colchonero lui a dit d’écouter les sifflets du public. Interrogé par Movistar, Diego Simeone s’est exprimé sur ce sujet.

« Je n’ai rien à dire de plus. Ce qui se passe sur le terrain, ça s’arrête sur le terrain, rien à dire. Je respecte tous les joueurs du Real Madrid, j’ai dit à Carvajal (les 2 ont parlé à la mi-temps, NDLR) ce qu’on voyait sur le terrain », a lancé l’Argentin, qui n’a donc pas vraiment voulu approfondir sur ce sujet…