Menu Rechercher
Commenter 7
Supercopa

Atlético-Real : Simeone s’explique sur la brouille avec Vinicius Jr

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Diego Simeone @Maxppp
Atlético 1-2 Real Madrid

C’est probablement l’image du derby remporté par le Real Madrid : Vinicius Jr et Diego Simeone qui s’embrouillent. D’abord sur le terrain, avec l’Argentin qui a dit au Brésilien que Florentino Pérez va le virer, puis lorsque le 7 merengue est sorti à la 80e minute, et le coach colchonero lui a dit d’écouter les sifflets du public. Interrogé par Movistar, Diego Simeone s’est exprimé sur ce sujet.

La suite après cette publicité

« Je n’ai rien à dire de plus. Ce qui se passe sur le terrain, ça s’arrête sur le terrain, rien à dire. Je respecte tous les joueurs du Real Madrid, j’ai dit à Carvajal (les 2 ont parlé à la mi-temps, NDLR) ce qu’on voyait sur le terrain », a lancé l’Argentin, qui n’a donc pas vraiment voulu approfondir sur ce sujet…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Supercopa
Atlético
Real Madrid
Diego Simeone
Vinícius Júnior

En savoir plus sur

Supercopa Supercoupe d'Espagne
Atlético Logo Atlético Madrid
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Diego Simeone Diego Simeone
Vinícius Júnior Vinícius Júnior
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier