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Amical : le LOSC écrase Louvain grâce à Mbappé

Par Valentin Feuillette
1 min.
Ethan Mbappé @Maxppp
Louvain Lille

Le LOSC poursuit sa préparation estivale avec une nouvelle victoire riche en buts. Après l’Union Saint-Gilloise, les Dogues ont dominé l’OH Louvain (3-6) ce samedi en Belgique dans une rencontre spectaculaire. Menés à deux reprises en première période, les Lillois ont pu compter sur Tiago Santos, buteur dès la 16e minute, puis sur Olivier Giroud, auteur de l’égalisation juste avant la pause. Malgré un début de seconde période compliqué, les hommes de Davide Ancelotti ont ensuite déroulé offensivement.

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Les recrues et les jeunes ont notamment profité de cette rencontre pour se mettre en évidence. Basar Önal a inscrit son premier but sous le maillot lillois, tandis qu’Ethan Mbappé s’est offert un doublé et que Soriba Diaoune a également trouvé le chemin des filets. Avec six buts marqués et une animation offensive prometteuse, le LOSC valide un nouveau test positif avant son stage en Allemagne, qui sera suivi d’un dernier rendez-vous amical face à Hambourg le 8 août.

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