Coupe du Monde 2026 : les compos probables de Portugal-Croatie

Cette nuit, à 1h du matin (heure française), le Portugal affronte la Croatie en seizième de finale. L’enjeu du match est simple : une qualification pour le huitième de finale qui opposera, à Dallas le 6 juillet prochain, le vainqueur de ce choc à celui de la rencontre Espagne-Autriche. Pour ce match, Roberto Martinez a sorti son équipe type articulée en 4-2-3-1. Diogo Costa gardera les cages et le quatuor Cancelo-Dias-Veiga-Mendes fera barrage devant lui en défense. Au milieu, le secteur de récupération sera confié aux Parisiens Vitinha et João Neves.

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Un cran au-dessus, Bernardo Silva retrouverait sa place de titulaire sur l’aile droite, tandis que Pedro Neto sera sur l’aile gauche pendant que Bruno Fernandes sera le chef d’orchestre au centre qui tentera d’alimenter Cristiano Ronaldo en munitions. En face, Zlatko Dalic devrait lui aussi aligner une équipe en 4-2-3-1 avec Livakovic aux cages. En défense, Stanisic, Pongracic, Sutalo et Perisic devront stopper les offensives portugaises. Ils seront aidés par la paire Modric-Kovacic, tandis que Vlasic, Sucic et Baturina tenteront de mettre Budimir sur orbite.