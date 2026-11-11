Italie : qui est Riccardo Cassano, la surprise de Roberto Mancini à 0 match en professionnel

L’Italie de Roberto Mancini s’apprête à vivre deux rendez-vous importants dans le groupe 1 de la Ligue A, avec la réception de la France le 12 novembre, avant un déplacement face à la Belgique trois jours plus tard. Pour ce nouveau rassemblement, le sélectionneur italien a décidé de renouveler largement son groupe en procédant à douze changements par rapport à sa précédente convocation. Une liste de 32 joueurs qui témoigne de sa volonté d’insuffler du sang neuf à la Nazionale, avec plusieurs visages encore inconnus du grand public. Parmi les nouveaux appelés figurent quatre joueurs qui vont découvrir l’environnement de la sélection A. Alphadjo Cissé, pensionnaire de l’AC Milan, Simone Lontani, qui évolue à Parme, ainsi que Mattia Liberali et Riccardo Cassano, tous deux issus de Côme, ont été récompensés de leur progression.

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Mais un nom attire particulièrement l’attention dans cette liste. À seulement 17 ans, Cassano est le plus jeune joueur convoqué par Mancini. Un choix particulièrement audacieux puisque le milieu de terrain n’a encore disputé aucune minute en compétition officielle avec l’équipe première de Côme. «Cassano pourrait être le joueur qui nous manque actuellement. C’est un milieu organisateur qui évolue dans une équipe où l’on pratique un beau football et où les joueurs partagent la même vision du jeu. Il doit encore se développer physiquement, mais il possède une excellente compréhension du jeu et pourrait devenir important pour l’avenir de la Nazionale», a déjà expliqué Mancini. Protégé de Cesc Fabregas, il pourrait ainsi connaître ses premières sensations avec la sélection italienne avant même de faire ses véritables débuts dans le football professionnel, malgré un but inscrit avec la Youth League face au RC Lens. Une situation qui rappelle le pari tenté par le passé avec Nicolò Zaniolo, appelé chez les A avant d’avoir disputé la moindre rencontre en Serie A.

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Fabregas le compare à des légendes

Mais qui est donc Riccardo Cassano, cette nouvelle pépite qui a réussi à attirer l’attention de Roberto Mancini sans avoir encore goûté aux exigences du plus haut niveau ? Né en 2009 et originaire d’Olgiate Comasco, le jeune milieu a grandi dans une famille particulièrement attachée au sport. Son père Stefano travaille dans le secteur de la formation du Como, tandis que son frère Lorenzo pratique également le football et que sa sœur Matilde évolue en gymnastique artistique. Après avoir effectué ses premiers pas au sein de la Shape Village d’Appiano Gentile, une structure liée à l’Inter, Cassano a rejoint les équipes de jeunes de Côme. Malgré une courte parenthèse du côté de Milan, l’actuel numéro 49 des Lariani est revenu durablement sur les bords du lac en 2020. Il a alors progressivement gravi les différents échelons du centre de formation, jusqu’à atteindre les catégories U17 puis U20. La saison passée, il avait déjà affiché des statistiques intéressantes avec 26 apparitions et quatre passes décisives. Son évolution a rapidement été remarquée par le staff professionnel, qui lui a permis de côtoyer régulièrement le groupe de Cesc Fabregas. D’abord utilisé comme attaquant, puis repositionné au milieu de terrain, Cassano a trouvé sa véritable identité dans un rôle de meneur de jeu reculé.

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Une évolution impulsée par son entraîneur Cristian Boscolo, qui a rapidement identifié ses qualités dans l’organisation et la construction. Capable d’évoluer devant la défense ou dans l’entrejeu d’un milieu à trois, il se distingue par sa qualité technique, sa vision du jeu et une maturité étonnante pour son âge. Son calme balle au pied lui donne parfois l’allure d’un joueur bien plus expérimenté. Son modèle est d’ailleurs son coéquipier Máximo Perrone, dont il observe attentivement les déplacements et la lecture du jeu. Fabregas n’a pas caché son admiration pour son jeune protégé, allant jusqu’à évoquer certaines similitudes avec Sergio Busquets et Andrea Pirlo. « Ricky a commencé à s’entraîner avec nous trois mois avant la fin du championnat. Il simplifiait le jeu. Quand on regardait Busquets ou Pirlo, on remarquait que lorsque ces joueurs jouaient bien, toute l’équipe s’envolait. Je crois beaucoup en Riccardo », avait expliqué le technicien espagnol. Déjà aperçu sur plusieurs feuilles de match de Serie A et lors d’une rencontre amicale face au Paris FC, Cassano poursuit son apprentissage au contact des professionnels. Sa convocation chez les A constitue une nouvelle étape majeure, même s’il partagera son temps de rassemblement avec les sélections italiennes U18 et U19. Une ascension précoce qui confirme que Mancini entend regarder bien au-delà des terrains de Serie A pour préparer l’avenir de la Nazionale.