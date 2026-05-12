PSG : Luis Enrique est déjà focalisé sur Arsenal avant le choc contre Lens !

Déjà récompensé lundi soir lors des Trophées UNFP, le Paris Saint-Germain va vivre un mois de mai très intense, avec l’occasion de conserver son titre de champion de France, mais surtout celui en Ligue des Champions le 30 mai prochain. Présent en conférence de presse ce mardi avant le match en retard sur la pelouse du RC Lens, Luis Enrique s’est exprimé à la veille d’un choc où les Parisiens pourraient être sacrés en cas de résultat positif face à l’autre meilleure équipe du championnat.

La suite après cette publicité

Et l’entraîneur asturien ne cache pas que la finale de Ligue des Champions sera dans un coin de la tête des joueurs. « Les deux équipes arrivent dans un contexte similaire. Elles doivent disputer une grande finale après la fin du championnat : eux, la Coupe de France, nous, la finale de la Ligue des Champions. La gestion du temps de jeu pour le match de demain sera différente. Pierre Sage fera probablement la même chose que moi. C’est une fête pour le football français, avec les deux meilleures équipes de la saison. On va chercher à montrer notre niveau, Lens aussi », a-t-il assuré.

Luis Enrique déjà tourné vers Arsenal

Concernant la gestion de son groupe, Luis Enrique a insisté sur la difficulté du calendrier. Le match contre Lens intervient seulement trois jours après la rencontre précédente, avec des joueurs qui enchaînent les rencontres : « C’est important de gérer ces deux matches. Celui de Lens arrive seulement trois jours après le précédent. Mais chaque fois qu’on porte le maillot du PSG, il y a une responsabilité. Je ne suis pas préoccupé en vue de la finale de Ligue des Champions. Que tu aies un jour de repos ou un mois, tu dois être prêt. Ce ne sera pas un problème », a ajouté le technicien parisien.

La suite après cette publicité

À l’approche du rendez-vous le plus important de la saison, Luis Enrique continue donc de miser sur une gestion précise des minutes et une préparation minutieuse d’Arsenal. « Je ne viens jamais aux cérémonies. Je préfère rester à la maison. Il faut étudier Arsenal », a-t-il expliqué au sujet de son absence lors des Trophées UNFP. À trois semaines de la finale de Ligue des Champions, et malgré le choc face à Lens, Luis Enrique affiche déjà une concentration totalement tournée vers Arsenal.