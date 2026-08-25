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Yoram Zague prêté à Chypre

Par Aurélien Macedo
1 min.
Yoram Zague avec le PSG @Maxppp

Latéral droit du Paris Saint-Germain, Yoram Zague (20 ans) avait été prêté la saison dernière du côté de Copenhague. Au Danemark, il a disputé 15 matches pour 2 buts et 1 offrande mais n’a pas convaincu les Lions de le conserver. Retourné au Paris Saint-Germain, celui dont le contrat court jusqu’en juin 2028 va de nouveau être prêté.

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Le club chypriote de Paphos vient de parapher son arrivée sous la forme d’un prêt avec option d’achat. «Formé au Paris Saint-Germain, Yoram Zague rejoint le Paphos FC dans le cadre d’un prêt, assorti d’une option d’achat, jusqu’au terme de la saison 2026-2027. Âgé de 20 ans, le défenseur poursuivra son évolution au sein du club chypriote. Le Paris Saint-Germain souhaite une excellente saison à Yoram sous les couleurs du Paphos FC», peut-on lire dans un communiqué.

Pub. le - MAJ le
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