PSG : l'aveu de Neymar face à l'agressivité des défenseurs en Ligue 1

Dribbleur-né, Neymar (30 ans) se régale en Ligue 1. Même s'il a alterné les hauts et les bas depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, en échange de 220 millions d'euros, à l'été 2017, l'ancienne star du FC Barcelone a toujours impresionné par sa capacité à s'amuser avec ses adversaires, étant parfois accusé d'être à la limite de la provocation. Au cours d'un entretien accordé à l'émission brésilienne Esporte Espatacular, sur les antennes de TV Globo, l'international auriverde est revenu sur cet aspect de son jeu.

« Je ne savais pas à quel point c'était fort et intense ici. La seule façon d'y échapper (aux fautes) c'est d'être attentif, concentré, pour ne pas subir des blessures que j'ai connues dans le passé à cause des chocs violents. Plus on me rentre dedans, et plus j'ai envie de dribbler. C'est la seule façon que j'aie pour me protéger et pour attaquer l'adversaire. Je ne sais pas rentrer dedans et je ne sais pas vraiment défendre, alors j'utilise le dribble. »