Real Madrid : Fran García s’entraîne à l’écart après son transfert avorté

Déjà courtisé l’été dernier, Fran García a vécu une fin de mercato hivernal très compliquée au Real Madrid. Le latéral gauche espagnol, âgé de 26 ans, espérait rejoindre Bournemouth en prêt pour obtenir du temps de jeu et retrouver son ancien entraîneur Andoni Iraola. Mais le club madrilène a bloqué l’opération à la dernière minute, invoquant des raisons structurelles et la nécessité de ne pas se retrouver en sous-effectif après le départ d’Endrick en janvier. Selon The Athletic, cette décision a profondément affecté le joueur, qui s’est entraîné à l’écart du groupe, ne se sentant pas en mesure de participer pleinement à la séance collective.

La situation de Fran García reflète son déclassement au sein de l’effectif merengue, désormais considéré comme quatrième choix au poste de latéral gauche derrière Álvaro Carreras, Ferland Mendy et même Eduardo Camavinga utilisé en dépannage. Malgré cette déception et la scène inhabituelle à l’entraînement, Fran García devra patienter jusqu’à l’été pour réévaluer sa situation et espérer relancer sa carrière…