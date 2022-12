Chaos absolu lors d’un match de football à Melbourne

La suite après cette publicité

Scènes choquantes lors du derby de Melbourne de la A-League Men ! Leader au coup d'envoi, Melbourne City a rapidement vu sa soirée tourner au cauchemar malgré l'ouverture du score d'Aiden O’Neill à la 11e minute. Opposé à Melbourne Victory, les hommes de Rado Vidošić se sont, en effet, retrouvés au cœur d'une terrible violence à l’AAMI Park. Furieux de la décision de la A-League d’envoyer les trois prochaines grandes finales à Sydney, les fans prévoyaient d'exprimer leur mécontentement à la 20e minute de jeu mais la situation s'est rapidement tendue.

Résultat ? Les supporters ont envahi le terrain et le gardien de but de City Thomas Glover a été attaqué, avec une poubelle fracassée au visage. Football Australia a, de son côté, dénoncé les « scènes choquantes » et a promis que des mesures seraient prises contre les responsables. «Un tel comportement n’a pas sa place dans le football australien, avec une enquête complète de Football Australia qui doit commencer immédiatement, où de fortes sanctions doivent être prononcées», peut-on notamment lire au sein d'un communiqué.