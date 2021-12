Premier League : Everton-Newcastle reporté à son tour

Arsenal-Wolverhampton et Leeds-Aston Villa ont déjà été reportés durant cette 20e journée de Premier League. C'est désormais au tour de la rencontre prévue jeudi à 20h30 entre Everton et Newcastle de devoir être jouée à une date ultérieure.

La suite après cette publicité

Les Magpies, toujours englués à la 19e place du championnat malgré le nul obtenu contre Manchester United hier (1-1), sont victimes de plusieurs cas de Covid-19 dans leur effectif et au sein de leur staff technique. La Premier League a donc préféré décider du report de ce match.

𝗚𝗔𝗠𝗘 𝗢𝗙𝗙 ❌#NUFC's trip to Goodison Park to face Everton on Thursday has been postponed due to Covid-19 cases and injuries amongst the Magpies’ first team squad.