Barça : Hansi Flick ne veut pas dramatiser après la défaite à Paris

Battu par le Paris Saint-Germain (4-2) au Parc des Princes, le FC Barcelone a subi un sérieux coup d’arrêt en Ligue des Champions. Une défaite forcément frustrante pour les Blaugrana, qui espéraient frapper un grand coup sur la scène européenne. Mais malgré ce revers, Hansi Flick n’a pas voulu céder à la panique. L’entraîneur allemand a préféré relativiser l’importance de cette rencontre, rappelant que les grandes échéances étaient encore loin. « Les titres ne se gagnent pas en octobre, la Ligue des champions se joue en juin », a-t-il lancé en conférence de presse avant d’enchaîner. « Je pense que nous avons eu beaucoup d’occasions, et normalement nous aurions marqué ces buts ».

La suite après cette publicité

Pour autant, Hansi Flick ne compte pas fermer les yeux sur les lacunes affichées par ses hommes face aux Parisiens. Le technicien allemand a notamment pointé du doigt le manque de maîtrise collective et les espaces trop importants laissés à l’adversaire, des failles dont le PSG a su profiter. « Nous devons jouer calmement, être mieux placés et mieux connectés. Nous devons éviter de créer trop d’espace entre nous et être plus clairs sur nos intentions », a-t-il expliqué.