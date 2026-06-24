CdM 2026 : grosse bagarre entre supporters algériens et jordaniens au Qatar
Des affrontements ont éclaté entre supporters algériens et jordaniens dans un centre commercial de Doha après le match Algérie–Jordanie (2-1) de la Coupe du Monde 2026. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des groupes d’individus se jetant des chaises dans un restaurant où la rencontre était retransmise. Le ministère qatari de l’Intérieur a annoncé l’interpellation de 25 personnes, précisant que les responsables seront poursuivis pour avoir troublé l’ordre public et mis en danger la sécurité des personnes.
شجار عنيف بين مشجعين أردنيين وجزائريين بعد المباراة التي جمعت منتخبيّ البلدين والتي انتهت بفوز الجزائر بهدفين مقابل هدف pic.twitter.com/ZDe9se5vDg— NexNews (@NexNetnews) June 23, 2026
Pour rappel, la rencontre a également été marquée par un drame en Jordanie. À Amman, un jeune supporter est décédé lors d’un mouvement de foule survenu pendant la retransmission du match dans un théâtre romain. Huit autres personnes ont été blessées. Sur le terrain, l’Algérie s’est imposée 2-1 après avoir été menée au score par la Jordanie.
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