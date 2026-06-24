Menu Rechercher
Commenter 87
Coupe du Monde

CdM 2026 : grosse bagarre entre supporters algériens et jordaniens au Qatar

Par Valentin Feuillette
1 min.
Nizar Al-Rahsdan (Jordanie) et Farès Chaïbi (Algérie) @Maxppp
Jordanie 1-2 Algérie
winamax
1 6.25 N 4.40 2 1.49 bonus 100€

Des affrontements ont éclaté entre supporters algériens et jordaniens dans un centre commercial de Doha après le match Algérie–Jordanie (2-1) de la Coupe du Monde 2026. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des groupes d’individus se jetant des chaises dans un restaurant où la rencontre était retransmise. Le ministère qatari de l’Intérieur a annoncé l’interpellation de 25 personnes, précisant que les responsables seront poursuivis pour avoir troublé l’ordre public et mis en danger la sécurité des personnes.

La suite après cette publicité

Pour rappel, la rencontre a également été marquée par un drame en Jordanie. À Amman, un jeune supporter est décédé lors d’un mouvement de foule survenu pendant la retransmission du match dans un théâtre romain. Huit autres personnes ont été blessées. Sur le terrain, l’Algérie s’est imposée 2-1 après avoir été menée au score par la Jordanie.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (87)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Algérie
Jordanie

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Algérie Flag Algérie
Jordanie Flag Jordanie
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier