Coupe du Monde 2026 : encore accrochée par l’Iran, la Belgique est en grand danger !

Une réaction était attendue. Ce dimanche soir, pour la deuxième journée du groupe G, la Belgique défiait l’Iran et devait se rassurer après son nul inaugural contre l’Egypte (1-1). Pour cette rencontre déjà décisive, Rudi Garcia optait pour un 4-2-3-1 avec Romelu Lukaku, soutenu par Alexis Saelemaekers, Kevin De Bruyne et Leandro Trossard sur le front de l’attaque. En face, la Team Melli s’articulait en 5-4-1 avec Mehdi Taremi en pointe et Mohammad Mohebi et Saleh Hardani dans les couloirs. Une rencontre qui ne tardait pas à s’animer. Sur un centre de De Bruyne, Lukaku tentait de couper la trajectoire mais percutait de plein fouet Alireza Beiranvand. Une action qui valait un jaune à l’attaquant belge (3e). Dominateurs, les Diables Rouges insistaient. De Bruyne se faisait contrer par un défenseur avant que De Cuyper ne bute sur le portier iranien (9e).

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Asphyxié, l’Iran allait pourtant se procurer une énorme situation. Sur un centre remis de la tête vers le point de penalty, Kanaani contrôlait et frappait en pivot mais Courtois s’interposait brillamment (14e). Malgré une possession à sens unique, les Belges se mettaient encore en danger défensivement. Après un coup franc iranien, la défense des Diables Rouges se faisait surprendre et Taremi pensait ouvrir le score mais son but était finalement refusé pour une légère position de hors-jeu (27e). Coupable d’un jeu trop stéréotypé malgré une dernière occasion signée De Cuyper (44e), la Belgique était accrochée à la pause. Au retour des vestiaires, les Belges conservaient les mêmes intentions offensives. Sur un corner, Saelemaekers était trouvé au second poteau mais sa reprise de volée terminait sa course dans le petit filet du but iranien (50e).

La Belgique dos au mur

Si le danger s’intensifiait sur la cage iranienne, la Team Melli tenait bon et bonifiait chaque situation dans les trente derniers mètres. Sur une touche longue déviée, l’Iran pensait d’ailleurs ouvrir le score mais Courtois sortait encore le très grand jeu sur une reprise limpide de Taremi (53e). Mis en difficulté, les Belges changeaient leur plan avec les entrées en jeu de Vanaken, Castagne et Lukebakio. Quelques secondes après, la Belgique pensait enfin débloquer la situation mais c’était sans compter la défense heroique des Iraniens. Après un contrôle magique, De Bruyne centrait dans les six mètres. En temps deux, De Cuyper reprenait au près mais Alireza Beiranvand réalisait une parade absolument magique (59e). Percutant offensivement mais toujours aussi friable défensivement, la Belgique allait finalement se rendre la tâche encore plus difficile. Auteur d’une passe trop molle vers son gardien, Ngoy accrochait ensuite Taremi et récoltait logiquement un carton rouge (67e).

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En infériorité numérique, les Belges perdaient de leur allant offensif et continuaient se faire peur, à l’instar de cette frappe d’Ezatolahi repoussée par Courtois (82e). Dans les derniers instants, l’Iran résistait et remerciait encore son portier, tout simplement impressionnant pendant 90 minutes. Sur un nouveau centre belge, le très remuant De Cuyper s’essayait mais tombait encore sur Beiranvand, incroyable sur sa ligne (87e). Ce dernier sauvait encore les siens sur une sortie autoritaire dans la foulée (88e). Des interventions décisives qui permettaient aux Iraniens de préserver le point du match nul. Avec ce résultat (0-0), la Belgique est provisoirement 2e du groupe G, à égalité de points avec son adversaire du jour. Pour les Diables Rouges, tout se jouera contre la Nouvelle-Zélande lors de la 3e journée.