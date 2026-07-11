Coupe du Monde 2026 : l’Espagne promet l’enfer à l’équipe de France

Après avoir écarté la Belgique (2-1), ce vendredi soir, au terme d’un match maîtrisé dans l’ensemble, l’Espagne sera donc le prochain adversaire de l’équipe de France en demi-finale du Mondial 2026. Une première affiche de taille pour les hommes de Didier Deschamps, après un sans-faute jusqu’à présent. Et du côté de l’Espagne, si elle ne prennent pas à la légère les Bleus, la Roja estime être l’équipe parfaite pour faire tomber les favoris au titre.

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Déjà, après la rencontre, Lamine Yamal assurait qu’«aucune équipe ne nous a affrontés à égalité. Tous se replient contre nous. Si la France doit craindre une équipe, c’est l’Espagne», avant d’être rejoint par le sélectionneur Luis de la Fuente : «un grand défi d’éliminer la France ? Bien sûr que oui, c’est légitime. Il faut travailler pour essayer de battre la France. On n’est pas la seule équipe à essayer. Ce sera un grand match, c’est une grande équipe qui affrontera une grande équipe». Et depuis, la presse espagnole va dans le sens de ses joueurs.

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L’Espagne prévient Kylian Mbappé

«C’est une grande fierté de les voir se battre jusqu’au bout. Ici, le mérite est partagé. C’est une équipe où l’ego n’a pas sa place, car ils ne font qu’un. Jusqu’à mardi soir, je ne pense qu’à la France. Je compatis avec Kylian, mais il va affronter la seule équipe capable de le battre», pouvait-on entendre sur les ondes de la Cadena Ser. «L’Espagne occupe déjà la place qu’on lui réservait, parmi les meilleures. Elle va devoir affronter la meilleure attaque du tournoi, la France. Mbappé et ses coéquipiers contre la meilleure défense du championnat», ajoutait Sport.

«Mbappé, Dembélé, Olise, Deschamps et leurs coéquipiers peuvent donc commencer à se préparer, car leur statut de favoris est loin d’être acquis. L’Espagne n’a pas le même talent offensif que la France, mais la France n’a pas non plus le même plan de jeu global que l’Espagne», ajoutait également Marca, alors que le reste de la presse a prévenu Kylian Mbappé. La Cadena Cope a souligné que si l’Espagne parvient à « éliminer la France de Mbappé, finaliste des deux dernières Coupes du monde, ce sera un match mémorable ». Rendez-vous mardi prochain.