Le FC Barcelone veut faire du chantage au Santos de Neymar

Les choses vont plutôt mal à Santos. L’équipe traverse une énorme crise sportive et est juste au-dessus de la zone rouge, seizième, à égalité de points avec le premier relégable. Pire, la situation financière du club est catastrophique et certains évoquent même un rachat (nécessaire) par la famille Neymar, alors que d’autres fonds et groupes importants sont sur le coup. Et les dernières informations qui arrivent d’Espagne ne sont pas franchement joyeuses pour le club de l’État de São Paulo.

Et pour cause, le FC Barcelone veut profiter de la situation financière des Brésiliens pour se renforcer à moindre coup. Il ne s’agit pas de rapatrier Neymar comme aimeraient certains fans blaugranas, mais de s’offrir João Victor de Souza Menezes, tout simplement connu sous le nom de Souza, latéral gauche de 19 ans qui fait partie des Brésiliens les plus prometteurs du moment. Si pour beaucoup de clubs brésiliens la vente de pépites aux clubs européens est une aubaine, ce n’est pas le cas ici.

Une dette qui arrange le Barça

Effectivement, en raison d’une dette de Santos envers le Barça estimée à 2,9 millions d’euros, liée à une décision du TAS dans l’affaire Neymar en 2020, le club catalan peut faire jouer cette dette pour bloquer le joueur et le faire venir à moindre coût. La direction barcelonaise y songe sérieusement, alors que d’autres gros clubs sont aussi sur le coup, comme l’indique Sport.

Le stratagème est simple : Santos n’ayant pas les moyens d’honorer cette dette, le Barça peut profiter de la situation pour imposer ses conditions à Santos, sous peine de menaces de nouvelles poursuites, auprès de la FIFA notamment. En 2021, pour éviter des poursuites, les dirigeants de Santos avaient déjà offert des options prioritaires aux Catalans sur plusieurs joueurs, mais cette fois, les dirigeants du Barça pourraient être bien moins bienveillants. Dos au mur, les décideurs de Santos risquent de ne pas avoir le choix que de vendre leur pépite au Barça au rabais…