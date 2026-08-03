Chelsea penche pour Strasbourg pour Mudryk

De retour après la levée de sa suspension pour dopage, l’ailier ukrainien Mykhaïlo Mudryk peut retrouver le football professionnel pour la saison à venir. Chelsea a appris à faire sans lui, et ne s’appuiera probablement pas sur lui lors de l’exercice 2026-2027. Plusieurs clubs se sont déjà positionnés pour le récupérer sous forme de prêt, dont Strasbourg, qui possède le même propriétaire que Chelsea.

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Certains pensaient que Chelsea privilégierait un prêt en Premier League pour le remettre dans le bain du championnat anglais. Or, selon nos informations, c’est bel et bien à Strasbourg que Chelsea souhaite prêter son joueur âgé de 25 ans. Le RCSA pourrait donc compter sur un renfort de haut niveau dans les prochaines semaines…