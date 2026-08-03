Menu Rechercher
Commenter 6
Exclu FM Premier League

Chelsea penche pour Strasbourg pour Mudryk

Par Santi Aouna - Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Mykhaïlo Mudryk avec Chelsea @Maxppp

De retour après la levée de sa suspension pour dopage, l’ailier ukrainien Mykhaïlo Mudryk peut retrouver le football professionnel pour la saison à venir. Chelsea a appris à faire sans lui, et ne s’appuiera probablement pas sur lui lors de l’exercice 2026-2027. Plusieurs clubs se sont déjà positionnés pour le récupérer sous forme de prêt, dont Strasbourg, qui possède le même propriétaire que Chelsea.

La suite après cette publicité

Certains pensaient que Chelsea privilégierait un prêt en Premier League pour le remettre dans le bain du championnat anglais. Or, selon nos informations, c’est bel et bien à Strasbourg que Chelsea souhaite prêter son joueur âgé de 25 ans. Le RCSA pourrait donc compter sur un renfort de haut niveau dans les prochaines semaines…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Ligue 1
Chelsea
Strasbourg
Mykhaïlo Mudryk

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Chelsea Logo Chelsea FC
Strasbourg Logo Strasbourg
Mykhaïlo Mudryk Mykhaïlo Mudryk
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier