Serie A : l’Inter Milan bat l’Udinese sur le gong

11 points. Voilà l’avance confortable dont bénéficiait l’Inter Milan en tête de la Serie A ce lundi avant la rencontre face à l’Udinese. Forcément, la rencontre face aux quinzièmes du championnat italien avait de quoi ressembler à une promenade de santé. Pour autant, cette opposition a été plus compliquée que prévu pour les Nerazzurri. En effet, malgré une nette domination en première période, les hommes de Simone Inzaghi ont été surpris en fin de premier acte. Sur un centre anodin de Lazar Samardzic, Carlos Augusto dévie le ballon et trompe son propre gardien (0-1, 42e). Pour une équipe qui a fini la première période avec 23% de possession, la sensation n’a pas duré au retour des vestiaires.

Alors que le défenseur brésilien croyait avoir réparé son erreur, son but était finalement refusé pour un hors-jeu évident. Quelques minutes plus tard, les Milanais égalisaient enfin grâce à un penalty logique transformé par Hakan Calhanoglu, très remuant aujourd’hui (1-1, 55e). Et après s’être procuré moins d’opportunités, l’Inter a finalement tout renversé en fin de rencontre sur un but tardif de Davide Frattesi. Avec ce succès sur le fil, leur 26e en 31 matches cette saison, les coéquipiers de Lautaro Martinez se rapprochent toujours plus du Scudetto et comptent désormais 14 points d’avance sur son plus proche poursuivant, l’AC Milan. L’Udinese reste quinzième et manque la belle opération.