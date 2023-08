Mercato : Alexandre Lacazette ne voulait pas quitter l’OL

La suite après cette publicité

Revenu à l’Olympique Lyonnais la saison dernière, Alexandre Lacazette a signé un retour tonitruant chez les Gones (27 buts inscrits en 35 matches de Ligue 1). Mais cet été, des rumeurs l’ont envoyé en Arabie saoudite. Mais l’attaquant lyonnais n’avait aucune envie de partir.

« Je me sens encore de jouer à Lyon et j’ai encore envie de profiter de mes partenaires, de mis amis et de ma famille qui sont sur Lyon. C’est l’une des raisons pour lesquelles je suis revenu. Ce n’était pas pour partir au bout d’un an », a-t-il confié en conférence de presse.