PSG : le capitanat de Marquinhos est menacé

C’est loin d’être un scoop : le défenseur central brésilien Marquinhos ne fait plus vraiment l’unanimité au Paris Saint-Germain depuis quelques temps. Et pour cause, son manque de leadership, lui qui porte le brassard depuis le départ de Thiago Silva à l’été 2020, interroge non seulement les supporters mais également la direction sportive parisienne. Avec l’arrivée de Luis Enrique comme nouvel entraîneur cet été, les cartes sont forcément rebattues et son statut de capitaine serait remis en question.

En effet, selon les dernières informations du Parisien, une réflexion en interne aurait été initiée au sein du club de la capitale, idée que le coach espagnol a même "accompagnée" comme l’indique le quotidien régional. L’objectif serait de créer un nouveau cycle pour ainsi réussir à soulever le Saint-Graal - la Ligue des champions - et celui-ci pourrait donc avoir un impact sur l’influence de l’international auriverde (78 sélections, 6 buts). La publication tricolore parle même d’une possible baisse de son temps de jeu, notamment liée avec les arrivées de Milan Skriniar et Lucas Hernandez cet été.