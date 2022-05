OM-Feyenoord : la réaction à chaud de Valentin Rongier

Ce jeudi soir, l'OM a été éliminé par Feyenoord lors des demi-finales de la Ligue Europa Conférence. Incapables de marquer un but à domicile, les Marseillais échouent donc aux portes de la finale. Un résultat frustrant pour l'OM qui a dominé cette rencontre. Au micro de Canal+, Valentin Rongier a semblé très frustré par le scénario de cette double confrontation mais se concentre déjà sur les futures échéances.

«Ce n'est pas que le 0-0 qui est frustrant. On a le sentiment, sur les deux matchs, d'être aussi bon, voir meilleurs qu'eux. Cela fait partie du football. On a tout donné et on lâchait beaucoup de force. Mais on n'a pas réussi à marquer ces buts pour se qualifier. On est très frustré pour nous, pour le club et les supporters. Dans cette saison éprouvante, on voulait jouer cette finale. On doit vite relever la tête, car il nous reste trois matchs pour un autre objectif. On est tombé sur une équipe bien en place, ils n'ont pas eu tant de maîtrise que ça. On a poussé, mais on avait peur des transitions adverses. Il ne fallait pas partir à l'abordage, on a vu qu'on avait failli prendre un but. Comment se relever ? C'est notre métier. On peut vite se rattraper. On veut cette seconde place et c'est un bel objectif de jouer la C1. Il faudra faire mieux qu'aujourd'hui.»